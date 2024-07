Stromboli, De Luca chiede la dichiarazione dello stato di calamità naturale

Il deputato messinese Antonio De Luca, Capogruppo all’ARS del Movimento 5 Stelle, ha indirizzato al presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, una lettera chiedendo di attivarsi immediatamente per la dichiarazione dello stato di calamità naturale per l’attività eruttiva che sta interessando Stromboli. “Visto il perdurare dell’attività eruttiva che si sta verificando sull’isola, oltre ai rischi che comporta per la popolazione, bisogna tenere in considerazione i gravissimi danni che stanno subendo gli operatori economici, in piena stagione estiva, le cui attività sono indissolubilmente legate al turismo. Proprio per questo, bisognerà chiedere anche la previsione di ristori economici per il territorio interessato e le aziende danneggiate.

Da quando si è intensificata l’attività vulcanica si sono registrate tantissime disdette da parte dei turisti che avevano programmato le vacanze a Stromboli e si sono limitate numerose attività, come ad esempio, l’approdo dei turisti provenienti dalle minicrociere, la scalata del vulcano e le escursioni notturne in barca nella zona della Sciara del fuoco. Bisogna adesso evitare a tutti i costi il collasso economico dell’isola”, dichiara Antonio De Luca (M5S).