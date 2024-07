Policlinico di Messina, Elvira Amata e Giuseppe Murolo nuovi direttore amministrativo e direttore sanitario

Completata la governance dell’AOU G. Martino di Messina. Il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito ha nominato direttore amministrativo la Elvira Amata e direttore sanitario Giuseppe Murolo. Si tratta di una conferma dell’attuale Direzione Aziendale. La dott.ssa Elvira Amata ha una esperienza pluriennale in campo amministrativo alla guida di aziende sanitarie; ha rivestito il medesimo ruolo presso l’Azienda Papardo e in passato presso l’ASP di Ragusa. Dipendente dell’AOU “G. Martino”, al momento è in aspettativa dal suo incarico in qualità di direttore dell’UOC Provveditorato.

Il dott. Giuseppe Murolo, dirigente medico, specialista in igiene e Medicina Preventiva, è stato per diversi anni Responsabile del Servizio Regionale “Qualità, Governo Clinico e sicurezza dei pazienti” del DASOE, Assessorato della Salute della Regione Sicilia. Entrambi assumono il nuovo incarico per il prossimo triennio.

“Auguro ai colleghi buon lavoro. Sono certo – ha sottolineato il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito - che sapranno cogliere le tante sfide che abbiamo davanti e gli obiettivi che ci siamo prefissati per far crescere l’Azienda e assicurare alla popolazione servizi sanitari sempre più efficienti, in un contesto che complessivamente merita cambiamenti organizzativi in grado di favorire un processo di miglioramento”.