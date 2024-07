Milazzo, via all’isola pedonale del weekend: dai mercatini alla ruota panoramica

Adesso è ufficiale. Dal 26 luglio prenderà il via l'isola pedonale nel fine settimana. Lo hanno annunciato il sindaco Pippo Midili e l’assessore allo sviluppo economico Angelo Maimone, anticipando diverse novità rispetto al passato proprio per attrarre i visitatori. Così oltre ai mercatini dell’artigianato, sulla marina Garibaldi sarà installata anche una ruota panoramica. Una ulteriore opportunità per ammirare la città. Ma verrà inoltre assicurata la mobilità dalle aree di sosta delle auto sino al centro con dei bus navetta. «Abbiamo rivisto alcuni tratti di strada da interdire al traffico per andare incontro alle esigenze avanzate dalle associazioni dei commercianti – hanno affermato i due amministratori – ma siamo sempre pronti ad intervenire per eventuali correttivi. Riteniamo poi che le navette gratis sia a Ponente, sia a Levante, diano l’opportunità di vivere il centro cittadino nel modo migliore, lasciando l’auto. La ruota panoramica sarà sicuramente un valore aggiunto. Siamo lieti poi di dare lo start all’isola pedonale del week-end, nella giornata in cui a Milazzo si terrà la “Notte bianca».

Nel frattempo l’Amministrazione punta anche a regolamentare la zona balneare di Ponente e soprattutto il Tono che è preso d’assalto dai bagnanti, con la conseguenza che si creano criticità nella circolazione veicolari e disagi per i residenti. Sempre ieri si è appreso da palazzo dell’Aquila che in ragione dell’elevata affluenza di cittadini e turisti nella riviera di ponente, ed in particolare del Tono, sono stati intensificati i controlli della Polizia locale per evitare la sosta selvaggia ai fini della sicurezza viabile e dell’incolumità pubblica in generale.

Grazie alla recente approvazione da parte della Prefettura di Messina del progetto “Spiagge Sicure 2024”, con cui è stato concesso al Comune un contributo di 30.000 euro, saranno previsti anche maggiori controlli sul litorale per garantire il corretto rispetto delle norme sull’uso delle docce e il conferimento dei rifiuti. Nell’ambito dei controlli sarà altresì intensificata l’attività di verifica dei transiti sulla via Nettuno e relative vie di accesso dalla via Tono ai fini del rispetto delle vigenti ordinanze.

A tal proposito il Comune ha invitato i residenti e tutti gli aventi diritto al rilascio di autorizzazione al transito, a contattare tempestivamente il Comando di Polizia locale per il rilascio del pass (che deve essere sempre ben esposto sul parabrezza) al fine di evitare possibili sanzioni. Neppure quest’anno sarà data invece attuazione alla Ztl che ormai da tre anni rimane in stand by con i cartelli della segnaletica rimasti rigorosamente coperti. Proprio qualche giorno addietro i residenti di via Nettuno, una delle strade di contrada Tono, hanno richiesto interventi all’Amministrazione per garantire loro maggiore sicurezza. In particolare, si segnala il transito ad alta velocità e spesso in senso vietato delle autovetture e la sosta selvaggia che impedisce persino l’accesso o l’uscita dalle proprie abitazioni. Segnalata poi una carente illuminazione nei due posteggi lato mare.