Messina, trasferimento temporaneo del mercato Zir: il 20 e il 27 luglio sarà allestito a Giostra

Cambio temporaneo di collocazione per gli ambulanti di via Enrico Fermi negli ultimi due sabati di luglio, 20 e 27: dal parcheggio della Zir dove viene allestito tutti i fine settimana, il mercato si sposterà a Giostra, nel tratto compreso fra via Placida e viale Regina Elena e sarà attivo fino alle 22.

La proposta dello spostamento sembra arrivare dagli stessi operatori del mercato dello Zir, attraverso la voce dell’Associazione ambulanti riuniti, giunge a motivo della carenza di visitatori. Non è la prima volta che accade: già nel 2019 le bancarelle della Zir erano state traslocate dal viale Gazzi al parcheggio d’interscambio di via Enrico Fermi e a S. Filippo, in via degli Agrumi (lungo la strada statale).