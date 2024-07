Messina, abusi sessuali su una 17enne: indagati due giovani

Una serata di maggio trascorsa con due amici, un giro in auto e forse qualche bicchiere di troppo, poi la sosta in un luogo dove c’è buio. È cosi che un’uscita serale si è trasformata in un vero e proprio incubo per una ragazza di 17 anni che sarebbe stata costretta a subire atti sessuali da due giovani con i quali aveva trascorso la serata. Adesso i due giovani che all’epoca avevano 20 e 19 anni sono indagati con la pesante accusa di violenza sessuale su minore. È stata la ragazza a raccontare agli investigatori la sua versione di quella sera che era iniziata con un giro in auto con amici e che invece, si è trasformata in qualcosa di diverso quando l’auto si è fermata nei pressi di Mortelle.

In quella zona i due giovani avrebbero approfittato della ragazza costringendola a subire atti sessuali. I fatti risalgono alla notte tra l’11 ed il 12 maggio 2023 e adesso sono sfociati nella chiusura indagine che la procura ha inviato ai due giovani che sono accusati di violenza sessuale aggravata dal fatto che la vittima era minorenne all’epoca dei fatti.