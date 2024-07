La morte in A18 di Carmelo Iannino: due indagati per omicidio stradale. Sabato a Furci lutto cittadino

Ci sono due indagati per l’incidente mortale avvenuto lunedì scorso sull’A18 Messina-Catania nella galleria Sant’Alessio, nel quale ha perso la vita il 62enne Carmelo Iannino di Furci Siculo. La Procura ha iscritto nel registro l’autista dell’autocarro fermo nella corsia di marcia della galleria, a causa di un’avaria, e il conducente della vettura che ha tamponato il furgoncino di Iannino, facendolo schiantare contro il mezzo pesante. L’iscrizione, con l’ipotesi di reato di omicidio stradale, è un atto dovuto anche per consentire l'esecuzione degli accertamenti tecnici irripetibili come l’autopsia sulla salma della vittima. L’incarico al medico legale verrà affidato domani mattina dal magistrato e l’esame verrà svolto in giornata, prima della restituzione della salma ai familiari per i funerali, previsti sabato pomeriggio a Furci Siculo. Per quel giorno il sindaco Matteo Francilia ha proclamato il lutto cittadino.