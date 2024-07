Inchiesta sul centro Nemo Sud di Messina: revocata la misura interdittiva per Alberto Fontana

La gip Claudia Misale ha disposto la revoca della misura interdittiva per Alberto Fontana, ex presidente della fondazione Aurora onlus che gestiva il centro Nemo Sud nell’ambito dell’inchiesta sulla convenzione tra il centro di riabilitazione neurologica e il Policlinico di Messina.

Accolta l’istanza dell’avvocato Bonni Candido, difensore di Fontana. Fontana era stato sottoposto al divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione ed al divieto di esercitare l’impresa in ambito sanitario. L’avvocato Bonni Candido ha dichiarato: «Esprimo soddisfazione per l’accoglimento della mia richiesta di revoca della misura (che segue quella revocata al prof. Vita) nei confronti di Alberto Fontana. Ovviamente questo provvedimento è solo un piccolo risultato non definitivo. Continueremo la nostra attività difensiva e sono certo che alla fine sarà dimostrata l’insussistenza delle ipotesi accusatorie»