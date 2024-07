Inchiesta Dia, nel mirino degli imprenditori barcellonesi Scirocco e Bontempo le Olimpiadi di Milano-Cortina e appalti in Calabria

Francesco Scirocco e Giovanni Bontempo , stando alle indagini che hanno portato in carcere i due, con ordinanza firmata dal gip di Milano Fabrizio Filice, attraverso Infrastrutture M&P, avrebbero gestito, come si legge negli atti, la «fase esecutiva di numerosi appalti pubblici, aggiudicati alla stessa società», che aveva in pancia, da quanto si è saputo, lavori per almeno 250 milioni di euro, anche in Ati (associazione temporanea di imprese) con altre aziende. T ra le gare nel mirino degli imprenditori legati a Cosa Nostra ci sarebbe, appunto, anche quella per la realizzazione del parcheggio, un’opera per le Olimipiadi invernali , «con opzione per l’affidamento dei lavori di realizzazione della copertura del fiume Spol e del locale interrato 'sala pompe bacinò». Riguardo a questa procedura di gara, come si legge, Scirocco «decideva la partecipazione di Infrastrutture M&P, anche in associazione a possibili consorzi» e si sarebbe occupato di «far predisporre, in tutto o in parte, l’offerta tecnica da presentare e concordava con Bontempo i ribassi da applicare».

La gara, a quanto risulta, però, non sarebbe stata assegnata alla loro società. Anche se, come emerge dalle indagini, i due sarebbero riusciti a presentare la loro domanda per partecipare in sole 24 ore. Scirocco è stato già condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa per fatti di più di una decina di anni fa, sempre legati ad appalti pubblici, pure a Messina, ed era stato in carcere fino al 2019. Per l’accusa sarebbe un imprenditore «a disposizione» dei clan.

Nell’ambito dell’inchiesta è stata anche sequestrata a Giovanni Bontempo una villa a Pietrasanta, in Toscana. La nuova inchiesta della Dda, coordinata dal pm Silvia Bonardi, nasce dallo sviluppo investigativo su alcune intercettazioni dell’indagine che aveva portato all’arresto, nel giugno 2022, di Pietro Paolo Portolesi, 54enne presunto affiliato alla 'ndrangheta e imprenditore nel settore edile-movimento terra. Era emerso che si sarebbe accaparrato subappalti non solo per il prolungamento della Tangenziale di Novara e della riqualificazione dello scalo ferroviario di Porta Romana, che ospiterà il villaggio olimpico, ma anche per alcune opere di demolizione all’Ortomercato di Milano.