Rometta, il divieto di balneazione. Si aspettano le controanalisi per verificare la presenza del batterio

Vige ancora il divieto di balneazione nel tratto di spiaggia in corrispondenza della via del Mare, dopo l'ordinanza sindacale emessa ieri a seguito dei risultati delle analisi su due campionamenti delle acque eseguite dell'Asp di Messina. Si attende adesso l'esito delle controanalisi dopo i nuovi prelievi effettuati nel pomeriggio di ieri e disposti dal Comune come richiesto dalla stessa Azienda sanitaria.

Intanto però sembra non esserci tregua per la spiaggia romettese. Alcuni cittadini e consiglieri del gruppo di opposizione "Generazione Rometta 2024" segnalano sversamenti fognari in via Fiorina Sardo. Una situazione che per la consigliera Melania Messina preoccupa molto."Gravissimo sversamento di fognatura in mare in via Fiorino Sardo - evidenzia il consigliere Antonio Barbera sui social -. La fogna continua a fuoriuscire sino a raggiungere il mare. Si invita la cittadinanza ad evitare quel tratto di spiaggia e prestare la massima attenzione". Il sindaco Nino Cirino ha però rassicurato tutti poco dopo, assicurando che il problema dello sversamento fognario è stato risolto dalla ditta esecutrice. Una tubazione di spinta delle pompe si era ostruita. Il personale addetto ha quindi eseguito l'intervento necessario per liberare la linea.