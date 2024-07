Paura nel Messinese, precipita nel torrente: un operaio 54enne ferito in ospedale

Poteva avere conseguenze ben più gravi quanto accaduto oggi pomeriggio nel torrente Savoca. Il corso d’acqua che separa Furci Siculo da Santa Teresa di Riva è stato infatti teatro di un incidente nel quale è rimasta coinvolta una persona, trasferita in ospedale per i traumi riportati. Il malcapitato è un operaio di 54 anni di nazionalità tunisina, che intorno alle 17.30 ha attraversato l’asta torrentizia provenendo dalla sponda santateresina, sulla quale lavora all’interno di un’azienda, fino a raggiungere l’argine sinistro del Savoca in corrispondenza della frazione Calcare: una volta raggiungo il muro di contenimento, ha utilizzato una scala a pioli precaria realizzata con assi di legno per superare l'ultimo dislivello tra il terrapieno e la strada, ma improvvisamente la scala si è spostata o ha ceduto, a causa della rottura di un gradino, e il 54enne è precipitato nel letto del torrente da un'altezza di circa tre metri, battendo la schiena senza riuscire più a muoversi.