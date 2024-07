Addio a Michele Giacomantonio, ex sindaco di Lipari. Un protagonista della storia recente delle Eolie

E’ deceduto Michele Giacomantonio, aveva 83 anni ed è stato un protagonista della storia recente delle Eolie. Nato a Lipari il 31 ottobre 1940 vi ha vissuto fino al 1951 quando la famiglia si trasferisce a Pavia. Qui fa l’esperienza degli studi medi ed universitari, prima all’Università Cattolica di Milano e poi a quella di Pavia dove si laurea in Economia e Commercio con una tesi in sociologia sull’organizzazione delle ACLI. Di questa associazione farà parte della presidenza nazionale a partire dal 1985 e sino al 1994 quando, tornato a Lipari, decide di intraprendere l’attività politica. Dal 1994 al 2001 sarà sindaco di Lipari e si impegnerà in un ambizioso progetto di riqualificazione delle Eolie e delle isole minori in generale. Fra le altre cose promuoverà due Patti territoriali, una Società mista per i servizi pubblici, una sponsorizzazione delle Eolie nei luoghi di emigrazione come l’Australia e gli Stati Uniti, una valorizzazione dei momenti culturali attraverso eventi destinati a mettere in luce momenti significativi della storia locale (Il “Constitutum” dell’Abate Ambrogio del 1095, la condizione dell’800 alla luce dell’opera dell’Arciduca d’Austria) e come presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni delle isole minori la definizione del Documento unitario di programmazione delle isole minori.