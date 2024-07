Smantellata base di spaccio a Messina, attiva anche la componente femminile

Hanno un ruolo anche le donne del clan che stamani è stato smantellato a Giostra dai Carabinieri con 9 arresti, 4 in carcere e 5 ai domiciliari. La componente femminile della compagine sarebbe stata deputata al supporto logistico nella fase del reperimento e del trasporto della droga, nonchè al mantenimento economico dei componenti. Le dosi di stupefacente erano indicate come «profumo».

Individuati promotori e organizzatori, gli incaricati alla detenzione e alla cessione della sostanza, nonchè alla contabilità. Localizzata la base operativa: un appartamento di un indagato - sottoposto agli arresti domiciliari per reati specifici in località «Ritiro»