Nasce il collettivo degli scrittori messinesi: il primo obiettivo è un'antologia

Si chiama MessinaScrive, ha un logo bianco e azzurro, che della città dello Stretto racconta la luce e il mare, ed è il collettivo degli scrittori messinesi. Porta la firma di ventitré autori, che per la prima volta hanno deciso di dar vita a questa corporazione, voluta e coordinata da Eliana Camaioni, che ogni giorno vede le sue fila crescere, man mano che la notizia gira sui social, in un momento di grande fermento per la città.

Il fine è quello di dare un assetto identitario a quello che finora era solo un gruppo di amici, che a due a due si conoscevano tutti, e sono sempre stati uniti da rapporti cordiali e sereni: perché non diventare un collettivo? Il primo lavoro che, a opera di MessinaScrive, vedrà la luce, è un’antologia: racconti brevi, poesie, un condominio allegro popolato da generi diversi, che hanno tutti Messina come soggetto, come topic o come ambientazione. Un lavoro che vedrà la luce a settembre, grazie all’editore Costantino Di Nicolò.

Anche la scelta dell’editore è stata presa di comune accordo fra i membri del collettivo. Volevano che fosse messinese, e appena hanno dato voce in giro, sono arrivate subito più proposte che rispondevano tutte alle condizioni poste come must: che fosse, appunto, una realtà produttiva messinese, ma soprattutto che rischiasse assieme a loro, che investisse sul progetto. E i risultati sono stati superiori alle aspettative: per un attimo si è sfiorata pure la possibilità di fare un lavoro a editori uniti.

Ma MessinaScrive sarà anche altro. Come annuncia l’editore Di Nicolò, l’antologia inaugurerà una vera e propria collana dedicata agli scrittori della città, e soprattutto diventerà un vero e proprio brand, con gadget e immagine coordinata, che affiancheranno i prodotti editoriali.