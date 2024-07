Inchiesta "Vasi Comunicanti", il professore Micari torna in libertà. Cessate le esigenze cautelari

Torna in libertà il professor Antonio Micari, direttore del dipartimento di Cardiologia del Policlinico di Messina. Il medico era stato coinvolto nell’inchiesta "Vasi comunicanti", condotta dalla Procura di Catania e relativa al centro ha un presunto scambio corruttivo tra formazione e acquisti per forniture mediche. Per il giudice sono cessate le esigenze cautelari per gli indagati finiti ai domiciliari. Liberati anche il direttore del dipartimento di cardiologia del Policlinico di Catania, Corrado Tamburino e dei poli ospedalieri di Siracusa Marco Contarini – e di Ragusa Antonino Nicosia.