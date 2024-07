Divieto di balneazione per 400 metri a Rometta, trovato un batterio in acqua

Disposto dal Comune di Rometta, a seguito di una specifica segnalazione dell'Asp, il divieto di balneazione di un tratto di spiaggia. A seguito infatti di una nota acquisita al Municipio, l'Azienda sanitaria di Messina evidenzia, dai risultati compiuti secondo campione, che nel tratto di via del Mare si rileva il superamento dei valori limite stabiliti per la balneazione. Pertanto, l'amministrazione comunale ha immediatamente emesso l'ordinanza di divieto temporaneo dell'area - che va dalla via del Mare alla via Mezzasalma e si estende per circa 400 metri.

Il sindaco Nino Cirino ha già annunciato che, dopo il provvedimento messo in atto con l'affissione della segnaletica che indica i divieti, a breve sarà nei luoghi con il personale addetto per effettuare nuovi prelievi delle acque e dunque nuove analisi.