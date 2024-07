Acr Messina, Sciotto dimesso. Adesso il mercato e la cessione del club

Dopo 9 giorni di ricovero e un delicato intervento chirurgico, il presidente del Messina Pietro Sciotto è stato dimesso in mattinata dall'ospedale Piemonte. Ad ufficializzarlo una nota stampa del club in cui sono stati ringraziati anche i medici del reparto di urologia che hanno curato Sciotto, in particolare i dottori Antonio Rosario Iannello, dirigente responsabile, e Giovanni Nania.

Adesso il massimo esponente, compatibabilmente con la fase di recupero che è ancora in corso, potrà dedicarsi con maggiore attenzione alla sua società, chiamata a recuperare terreno importante sul piano della programmazione sportiva e su altri aspetti ancora fermi al palo come il settore giovanile. Il primo incontro con il direttore sportivo Giuseppe Pavone e l'allenatore Giacomo Modica previsto nelle prossime ore sarà indicativo e dovrà, intanto, dare la prima accelerata su due fronti, campagna acquisti e ritiro.

Con soli cinque calciatori tesserati, uno dei quali, Emmausso, che potrebbe lasciare il club con il pagamento della clausola, non è possibile cominciare a lavorare. Occorre, quindi, tesserare i primi nuovi elementi per dare una parvenza di squadra. Tra i papabili, oltre ai tanti nomi accostati al Messina, c'è anche il giovane Anzelmo che Modica ha allenato a Vibo. Ancora da definire la sede del ritiro che si svolgerà alle falde dell'Etna. E' ballottaggio tra Santa Domenica Vittoria, Maletto e Zafferana Etnea che sarebbe la soluzione più gradita al tecnico di Mazara del Vallo.