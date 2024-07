Messina e i mille giovani dell’Estate addosso

Si preparano a cominciare una nuova avventura i giovani della quarta edizione di “Estate Addosso 2024”. Da ieri è on line la graduatoria generale con i nominativi dei primi 1.090 candidati ammessi su un totale di 1.808 idonei ( in panchina ne rimangono 718 che potrebbero entrare in gioco in caso di ripescaggio). I due elenchi, idonei ed esclusi, sono stati pubblicati ieri a mezzogiorno sul sito dell'azienda speciale Messina Social City. Un iter che è stato completato con un mese di anticipo rispetto allo scorso anno, quando la graduatoria venne pubblicata in agosto. Si tratta di una esperienza di formazione e inclusione sociale rivolta a giovani disoccupati o inoccupati da almeno un anno, con un'età compresa tra 16 e 25 anni, che prosegue a crescere assumendo un valore sempre più importante e duraturo, destinato a non essere limitato al solo periodo estivo. È successo già l'anno scorso. Ben ventitrè enti ospitanti hanno instaurato con uno o più beneficiari della borsa di inclusione sociale, collaborazioni anche in periodi successivi alla conclusione dell'esperienza estiva. Un risultato importante per il sindaco Federico Basile, che si ritiene soddisfatto per il buon andamento del progetto a sostegno dei disagiati, nato nell'anno della pandemia per iniziativa dell'ex sindaco di Messina, Cateno De Luca e rinnovato periodicamente.