Messina, caso Isole minori: la Regione risarcirà la Caronte & Tourist

La Regione dovrà risarcire la società Caronte&Tourist che effettuava i collegamenti da e per le isole minori della Sicilia. Lo ha deciso il Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo a seguito dell’appello proposto dalla società messinese. Secondo i giudici del Cga «la proroga del contratto per i collegamenti marittimi con le Egadi era illegittima». La vicenda risale al dicembre 2020, allorquando vista la scadenza del contratto, la Regione concedeva la proroga per far garantire il servizio.

Il Cga ha sentenziato che «quando venne prorogato il contratto, la prima gara era già andata deserta con la conseguenza che da quel momento in poi il danno subito a causa della prosecuzione del servizio di collegamento marittimo con le Egadi è dovuto alla non congruità del corrispettivo e ha natura di danno ingiusto e deve essere risarcito».