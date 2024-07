Tragico incidente sulla Messina-Catania tra Taormina e Roccalumera. Muore un 58enne di Furci Siculo

È deceduto al Policlinico di Messina il ferito più grave dell’incidente avvenuto questa mattina sull’A18 Messina-Catania. Carmelo Iannino, 58 anni di Furci Siculo, non ce l’ha fatta a causa dei profondi traumi subiti ed è spirato poco dopo l’arrivo in ospedale. L’uomo era alla guida del furgoncino Fiat che utilizzava per consegnare il pane in tutto il comprensorio jonico e intorno alle 10 stava rientrando da Giardini Naxos, quando è avvenuto lo schianto al km 29,800 sulla carreggiata in direzione Messina, all’interno della galleria Sant’Alessio in territorio del comune di Forza d’Agrò.

A provocare l’incidente un’avaria subita da un autocarro in transito, costretto a fermarsi sulla corsia di marcia: poco dopo alle sue spalle sono sopraggiunte due vetture che lo hanno colpito, generando un tamponamento a catena nel quale sono rimasti feriti Iannino e un altro automobilista, quest'ultimo in modo meno grave. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Giardini Naxos, due ambulanze del 118 da Letojanni e Taormina e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni.