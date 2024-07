Incidente sulla Messina-Catania tra Taormina e Roccalumera, due feriti: uno è grave. Lunghe code

Grave incidente stradale questa mattina sull’A18 Messina-Catania. Intorno alle 10 si è verificato uno schianto al km 29,800 sulla carreggiata in direzione Messina, all’interno della galleria Sant’Alessio, in territorio di Forza d’Agrò. Coinvolti nell’impatto tre mezzi, un autocarro, una vettura e un piccolo furgone. Due i feriti, i conducenti dell’auto e del van, con quest’ultimo che sarebbe in condizioni più critiche. Sul posto la Polizia stradale di Giardini Naxos, i Vigili del Fuoco di Letojanni e le ambulanze del 118 che hanno trasferito i feriti in ospedale. Sull’A18 si è formata una lunga coda e successivamente la circolazione è stata riaperta sulla corsia di sorpasso.

IN AGGIORNAMENTO