Giardini Naxos, chiusa un'attività di ristorazione: denunciato il titolare per violazione delle norme sanitarie e del lavoro

Denunciato il titolare di un’attività di somministrazione di cibo e bevande a Giardini Naxos: il provvedimento è scatatto a seguito delle verifiche effettuate dai Carabinieri della stazione di Taormina con i militari del Nas di Catania, sono emerse gravi carenze igienico sanitarie nei locali. Sequestrati inoltre 100 chilogrammi di alimenti vari, in cattivo stato di conservazione e in parte privi di tracciabilità.

Lo stesso titolare è stato anche deferito dai militari del Nucleo Ispettorato Lavoro di Messina che hanno riscontrato irregolarità nella normativa settore e rinvenuto un lavoratore “in nero”, procedendo alla sospensione dell’attività imprenditoriale che sarà eventualmente revocata a seguito di avvenuta regolarizzazione; per le irregolarità rilevate dal Nil al titolare sono state comminate ammende e sanzioni per quasi 28.000 euro.