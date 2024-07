Forza D'Agrò, aggredisce e rapina un'anziana che lo aveva chiamato per lavori di giardinaggio

Nei giorni scorsi, a Forza d'Agrò, i carabinieri della Compagnia di Taormina hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Messina, nei confronti di un 60enne di Catania, in ordine ai reati di rapina aggravata in abitazione e lesioni personali ai danni di un'anziana.

Il provvedimento cautelare scaturisce dall'attività investigativa svolta dai carabinieri della Stazione di Forza d'Agrò e dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Taormina, coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina, avviata il 18 aprile scorso, allorquando un'anziana donna del luogo aveva denunciato di essere stata aggredita e rapinata dal 60enne indagato che si trovava a casa sua per attività di manodopera nel giardino. In particolare, la denunciate aveva riferito che, dopo aver terminato alcuni lavori di giardinaggio, il malvivente l'aveva colpita alla testa facendola rovinare a terra priva di sensi e, dopo averle sfilato tre anelli d'oro dalle dita, l'aveva anche derubata di alcuni oggetti di argenteria.