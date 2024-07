Turismo, a Messina crescono le presenze anche nella bassa stagione

Un cambio di rotta che ancora non ha il conforto di numeri elevati, ma che è percepito costantemente da chi opera nel settore turistico. Albergatori e gestori di strutture ricettive cittadine lo stanno registrato da qualche tempo: c’è un maggiore interesse su Messina che non viene più considerata dai turisti come città di passaggio ma sempre più è vista come una città dove vale la pena fermarsi una notte in più. «Mi sono accorto che i numeri sono aumentati notevolmente nei periodi bassa stagione, a visitare Messina sono soprattutto gli stranieri che arrivano da tutta Europa ma anche dall’Argentina e qualcuno perfino dal Giappone» dice Diego Vermiglio, presidente del comitato ospitalità e turismo . «Messina è vista diversamente - prosegue - ci sono più persone interessate a visitarla invece di usarla solo come passaggio, sono segnali che chi lavora ogni giorno se ne accorge, non sono numeri incredibili ma segnali positivi». Intanto la stagione estiva si preannuncia positiva per gli albergatori cittadini: «questa estate sta andando bene, credo che si vada verso il tutto esaurito o giù di li, la novità è che quest’anno abbiamo iniziato prima ad avere le strutture piene». Una mano all’arrivo di nuovi turisti potrebbe arrivare dall’implementazione di voli sullo scalo di Reggio Calabria: «La stagione che ha aperto Ryanair inserendo i primi voli, ha portato sicuramente un interesse anche nella nostra città. Sotto questo punto di vista incrementare ancora di più i voli fa capire come gli scali aeroportuali siano attrattivi proprio grazie agli investimenti delle compagnie aeree» È la riflessione del sindaco Federico Basile.