Patti torna in contatto con le Eolie: dopo 15 anni riapre il molo per i turisti

È conto alla rovescia per l’inaugurazione del servizio di navigazione turistica da e per le Isole Eolie che renderà nuovamente attivo il pontile di attracco di Patti Marina. Il collegamento unanimemente inteso come nevralgico per tutta l'area nebroidea, a partire dalla prossima settimana ritornerà, dopo quindici anni, finalmente operativo.

L’ultimo fondamentale passaggio, ovvero l’avviso esplorativo per l'individuazione delle ditte interessate ad espletare il “servizio a carattere sperimentale di natanti da diporto ad uso turistico-commerciale per il collegamento diretto con le Eolie nel periodo presunto dall’1 luglio al 31 dicembre”, si è infatti concluso con esito positivo.

In via provvisoria e temporanea, l’Ente di Palazzo dell’Aquila ha assegnato alla “Visit Sicily Tours Srl” di Cefalù il servizio che pianta le basi di un nuovo inizio. «Sono felice ed emozionata nel poter annunciare la ripresa, dopo così tanti anni, del collegamento con le Eolie. Non è stato semplice mettere ordine tra le carte e completare i lavori necessari ma, al netto di tutto, siamo orgogliosi – è il commento della vicesindaca Eliana Raffa, con delega al Patrimonio demaniale – di essere riusciti a riconsegnare alla cittadinanza locale e viciniore questo servizio che, soprattutto nel periodo estivo, è di grande interesse. Un ringraziamento va all’ing. Tindaro Pino Scaffidi e a quanti, a vario titolo, si sono impegnati per la risoluzione delle problematiche incontrate lungo il tortuoso iter».