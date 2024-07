Jaan Roose, strabilianti anche i numeri

«La traversata del funambolo estone Jaan Roose ha raggiunto la bellezza di un miliardo di contatti. La più grande campagna pubblicitaria della storia mai realizzata da Calabria e Sicilia messe insieme». Un miliardo di contatti? Ebbene sì, i dati pubblicati e commentati, sul quotidiano “Libero”, dal massmediologo Klaus Davi sono reali, provengono dalla ricerca della multinazionale americana “Omnicom Media Group”. Vengono citati i «numerosissimi i servizi dedicati»: quelli andati in onda su Cnn, Fox, Bbc, sui canali dell’Est Europa, del Sud America e dell’Estremo Oriente, sulle principali tv israeliane, del Medio Oriente, dei Paesi arabi dove Roose è conosciutissimo per le sue performance in Qatar. E i nostri telegiornali? I Tg nazionali hanno dato ampio spazio nelle loro edizioni di punta: Tg1 (con il 25% di share), Tg5 (20%), Tg3 (12%), Studio Aperto (5%) già nei titoli e Tg La7 (8%) senza tralasciare collegamenti in diretta come quelli da “Morning News” su Canale 5 (18 %). Insomma, l’impresa unica al mondo realizzata da Jaan ha avuto una risonanza mediatica mondiale solitamente riservata ai grandissimi eventi. E quello di mercoledì mattina, tra i Piloni di Santa Trada e Torre Faro, è stato un evento la cui portata continua a suscitare emozioni, anche se il nome di Roose, almeno per il momento, non compare sul Guinness dei primati, a causa di quella caduta a soli 80 metri dal traguardo, che non ha minimamente inficiato il valore dell’impresa sportiva (e non solo sportiva).

E il sindaco Basile, insieme con l’assessore Massimo Finocchiaro, hanno accolto Jaan Roose, ringraziandolo per aver fatto dello Stretto il teatro della sua più performance più strabiliante finora mai tentata e assicurandogli la cittadinanza onoraria. Basile e Finocchiaro hanno ribadito che il patrocinio del Comune a questa grande impresa, che è stata sicuramente anche una formidabile operazione di marketing (non c’è da stupirsi, dietro Jaan Roose c’è la potentissima Red Bull, azienda leader nel settore, proprietaria di Case automobilistiche e di alcune tra le più importanti squadre di calcio), rientra proprio nella programmazione di “Messina, città degli Eventi”.