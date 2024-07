Il dolore di Messina per la morte di Giovanni Arigò, la processione della Vara sarà dedicata a lui

Per nove giorni ha lottato contro la morte, un’agonia finita ieri notte quando ancora non era spuntata l’alba. Non ce l’ha fatta Giovanni Arigò, 42 anni, rimasto gravemente ustionato nell’esplosione della fabbrica di fuochi d’artificio di famiglia nella collina del villaggio Santo. È morto nel centro grandi ustionati di Genova dove era arrivata la sera del 4 luglio scorso, trasferito da Messina, con un aereo militare organizzato dalla prefettura per mancanza di posti letto in tutto il centro- meridione. Nel rogo sono rimaste ustionate, ma in maniera meno grave, anche la madre e la sorella che erano state ricoverate al centro grandi ustionati di Palermo e al Policlinico di Messina.

Giovanni Arigò, invece, era stato trasferito a Genova dove era arrivato la sera stessa. Era in condizioni disperate, aveva ustioni nel 90 per cento del corpo e fratture che avevano ridotto al minimo le speranze. Nel centro di Villa Scassi diretto dal professore Giuseppe Perniciaro, Giovanni Arigò è rimasto in coma per quasi dieci giorni, costantemente monitorato dal personale medico. In questi giorni è stato sottoposto a trasfusioni e lavaggi del sangue, le sue condizioni seppur gravissime sono rimaste stabili, tanto che ad un certo punto si era pensato di poter programmare, per la prossima settimana, un intervento chirurgico.