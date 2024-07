Annalisa e Alessandra Amoroso dopo l'Rds Summer Fest si rifugiano alla Trattoria del Marinaio tra frutti di mare e parmigiana

Sono state le grandi protagoniste della seconda serata dell'Rds Summer Fest di Messina ma non si sono risparmiate neanche... a tavola. E così dopo aver fatto ballare i 15mila di piazza Duomo spazio alla cucina nostrana per Annalisa e Alessandra Amoroso che si sono rifugiate alla Trattoria del Marinaio di Galati Marina, uno di quei posti dove la messinesità si respira a pieni polmoni ed è vanto per la città intera, grazie a Carlotta Andreacchio. Per le due star della musica italiana un menù all'insegna di crudi e frutti di mare, ma anche parmigiana di pesce spada. E poi polpo al barbecue su crema di patate alla paprika affumicata, gambero di Mazara alla catalana, tartare di tonno e stracciatella di bufala Burger di tonno su cipolla caramellata, accompagnato da un Etna rosato tenuta Camporè ed infine tiramisù e liquori siciliani.

Appena due settimane fa era invece stata la volta di Zucchero a scegliere il locale di Galati Marina: per lui cozze gratinate, parmigiana e calamari fritti.