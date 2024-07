A Savoca l’atletica deve fermarsi: in pista scende il cantiere di Rfi

Una pista che chiude per sempre, una provvisoria che deve sostituirla non ancora pronta e una società sportiva che per almeno due mesi non avrà uno spazio a disposizione. Lancia un nuovo grido di aiuto l’Atletica Savoca, società che da un anno lotta per continuare a svolgere i propri allenamenti nonostante l’impianto sportivo comunale sia occupato dal cantiere del raddoppio ferroviario e sarà sovrastato dal viadotto tra la stazione di Sant’Alessio Siculo e la galleria Sciglio che va da Savoca a Nizza di Sicilia.

Saltato il primo fissato per il 15 maggio, adesso il nuovo e definitivo “D-day”, con l’occupazione della parte residuale di pista lasciata a disposizione negli ultimi due mesi e lo stop ad ogni attività sportiva, è previsto per domani. L’impianto provvisorio progettato a fianco, però, non è ancora pronto, visto che i lavori sono iniziati solo da pochi giorni, affidati all’impresa “Fratelli Anastasi” di Villafranca Tirrena per una spesa di 105.072 euro, coperti con 120.000 euro concessi da Rete Ferroviaria Italiana al Comune, e la loro conclusione è prevista per il 31 agosto. «Grazie all’interessamento del sindaco la nostra uscita è stata rinviata dal 12 al 15 luglio – ha evidenziato la società sportiva presieduta da Manuela Trimarchi in una lettera-appello inviata a tutte le istituzioni dopo un incontro con l’Amministrazione – e anche se rassicurati con ampio preavviso in ordine al momento in cui effettuare il rilascio dell'area sportiva, ci vediamo costretti ad abbandonare la pista in tempi brevissimi».

L’Atletica Savoca chiede “un immediato intervento idoneo a tutelare i diritti della società e degli atleti” e nello specifico che siano posti a carico di Rfi o di altri enti quattro trasferimenti a settimana di 30-40 atleti da Santa Teresa di Riva a Messina (con pullman andata-ritorno) al campo Cappuccini e/o Santamaria, da domani e fino a quando la pista provvisoria non sarà realizzata e fruibile.