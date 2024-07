Incendio a Nizza di Sicilia, paura per le fiamme alte 5 metri

Serata “movimentata”, quella di giovedì, in diversi comuni jonici nei quali si sono registrati vari episodi di cronaca che hanno richiesto interventi di forze dell’ordine e soccorsi sanitari.

A far temere maggiormente la popolazione è stato l’incendio divampato a Nizza di Sicilia, che dalla mezzanotte in poi ha tenuto in apprensione i residenti. Le fiamme sono divampate in via Comandante Todaro, nel piccolo cortile antistante una vecchia abitazione in fase di ristrutturazione, dove a prendere fuoco è stata una catasta di legno costituita da vecchi infissi, assi e parti di tetto.

In pochi minuti il fuoco ha avvolti il materiale scatenando un rogo alto almeno cinque metri, che ha fatto scattare l'allarme tra la popolazione.

I residenti della zona si sono precipitati in strada cercando di arginare l’incendio, gettando acqua con tubi da giardino e secchi, così come hanno fatto i carabinieri della Stazione di Roccalumera giunti sul posto, fin quando le fiamme sono state completamente domate dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni. Ma sono stati attimi di paura perché il fuoco minacciava di estendersi.

L’incendio ha danneggiato un’autovettura parcheggiata in quel punto, che ha subito la rottura di un finestrino e il deterioramento della fiancata, e il prospetto dell'edificio a fianco annerito dal fuoco, fortunatamente in modo lieve grazie al pronto intervento dei cittadini e delle Forze dell'ordine.