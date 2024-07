Messina, il viale Annunziata piomba nel silenzio: aperto il cantiere per la posa dell'elettrodotto

Alcuni già sapevano e si erano organizzati prima per evitare di prendere l’auto. Tanti altri sono stati colti alla sprovvista. Non c’era il solito trambusto ieri sul viale Annunziata. Poche auto transitavano. Il tratto recintato per consentire l’apertura del cantiere per la costruzione dell’elettrodotto interrato ad opera della ditta Terna, ha evidentemente bloccato la solita routine. Chi si aspettava una giornata di caos per la chiusura dell’asse principale di viale Annunziata, un tratto di circa sessanta metri, e delle conseguenti modifiche alla circolazione tra divieti di sosta, delimitazioni e deviazioni, è rimasto deluso almeno il primo giorno.

In linea di massima è filato tutto liscio probabilmente perché molti hanno deciso di non uscire. Ma l’apertura di un cantiere nel cuore del villaggio ed in piena estate, preoccupa non poco i commercianti che fin dal primo giorno hanno subito un drastico calo degli affari. Le prime stime approssimative indicano il 25-30 per cento in meno per il settore alimentare, molto di più per abbigliamento e il comparto non alimentare. Non si sbilancia Giuseppe Lanzafame, responsabile di un supermercato discount che si trova a pochi metri dalla strada chiusa: «Siamo solo all’inizio, il peggio deve ancora venire. Sicuramente la clientela è diminuita oggi. Il divieto di sosta davanti all’esercizio commerciale e la strada chiusa certamente non aiutano gli affari specialmente per i negozi del settore non alimentare. Servirebbero alternative, quaranta giorni non sono pochi». Martina Roberto lavora nel panificio che sta esattamente di fronte al cantiere: «Abbiamo registrato un drastico calo di clienti - dice - stiamo lavorando pochissimo. Non potendo parcheggiare vanno via. Alle tredici abbiamo ancora i banconi pieni di pane». L’andamento degli affari preoccupa molto anche i dipendenti. Giuseppe Scucchia e Giovanni Scimone, commessi in un supermercato nei pressi della zona chiusa, temono conseguenze pesanti. «Se il buongiorno si vede dal mattino - dicono - la situazione è nera. Per fare la spesa grossa serve la macchina. Molti clienti ci hanno salutato dicendo ritorneremo quando tutto sarà finito. Purtroppo è un’altra fetta di consumatori che si perde e va ad aggiungersi ai villeggianti che lasciano la città per raggiungere le case al mare».