Letojanni, dopo 9 anni l’A18 torna (quasi) alla normalità: oggi la riapertura del tratto di autostrada franato

Tornerà regolare oggi la circolazione sull’autostrada, all’altezza della frana. Dopo quasi nove anni, dunque, il traffico non sarà più a doppio senso. Il cambiamento è previsto per mezzogiorno. È annunciata anche la presenza dell’assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, Alessandro Aricò.

Il 2 luglio era stata riaperta la strada lato mare (nel tratto compreso tra i chilometri 32+900 e 32+400), ma era stata chiusa quella a monte (tra i chilometri 32+400 e 33+0500), per consentire di rimediare ai fenomeni di dissesto. Per gli automobilisti non era cambiato molto: erano stati comunque costretti a procedere a doppio senso, con il limite massimo di velocità di sessanta chilometri orari. Da oggi non sarà più così, anche se l’ordinanza prevede ancora, fino al 20 luglio, la parzializzazione con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o sorpasso, a seconda delle esigenze, nel tratto compreso tra i chilometri 32 e 34, in entrambe le direzioni di marcia, sia di giorno che di notte.

È stata costruita una galleria sulla carreggiata a monte, mentre si è deciso di non realizzare il secondo tunnel, che a un certo punto era stato previsto. Tutto il costone è stato comunque consolidato, puntellandolo con delle barriere a forma di “X” con al centro degli arpioni lunghi otto metri che affondano dentro il terreno, per trattenerlo.