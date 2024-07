Letojanni, dopo 9 anni l’A18 torna alla normalità: riaperto il tratto di autostrada franato

«Dopo anni di attesa restituiamo agli utenti un tratto di autostrada di fondamentale importanza che si inserisce tra quelli a più intenso traffico della viabilità regionale, soprattutto in questo periodo estivo. Riportiamo la circolazione alla normalità, evitando rallentamenti e disagi. Un lavoro che prosegue, comunque, su tutta l’autostrada Messina-Catania, con una serie di interventi che riguardano la riqualificazione complessiva per elevare gli standard di qualità e sicurezza». Lo afferma il presidente della Regione Renato Schifani , commentando la riapertura al traffico, stamattina, di un tratto dell'autostrada A18 nel territorio comunale di Letojanni, interessata nel 2015 da una frana che provocò il distacco di materiale dalla collina sovrastante, invadendo completamente la carreggiata.

È stata costruita una galleria sulla carreggiata a monte, mentre si è deciso di non realizzare il secondo tunnel che a un certo punto era stato previsto. Tutto il costone è stato comunque consolidato, puntellandolo con delle barriere a forma di “X” con al centro degli arpioni lunghi otto metri che affondano dentro il terreno, per trattenerlo.

Torna da oggi regolare la circolazione sull’autostrada A18, all’altezza della frana di Letojanni. Dopo quasi nove anni , quindi, il traffico non sarà più a doppio senso. Ad aprire il tratto interessato dalla frana del 2015, questa mattina, è stato l’assessore regionale delle Infrastrutture e della mobilità, Alessandro Aricò accompagnato dai vertici del Consorzio Autostrade Siciliane. Il 2 luglio era stata riaperta la strada lato mare ma era stata chiusa quella a monte per consentire di rimediare ai fenomeni di dissesto.

I lavori sono stati realizzati dalla Struttura contro il dissesto idrogeologico, di cui il commissario è lo stesso presidente della Regione, per un importo di 16,3 milioni di euro del Fsc 2014/2020. La zona interessata è stata messa in sicurezza attraverso la realizzazione di una galleria artificiale, che ha anche la funzione di stabilizzare il piede del pendio. Inoltre, l’intervento ha previsto il posizionamento di una rete tridimensionale ad alta resistenza ancorata alla roccia stabile.

«Oggi - commenta Aricò - assistiamo al completamento dei lavori che garantiscono le necessarie condizioni di sicurezza in uno dei punti nevralgici della viabilità regionale, interrotta da diversi anni. Grazie ai fondi del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana siamo stati anche in grado, attraverso il Consorzio per le autostrade siciliane, di avviare sulla A18 una serie di interventi di messa in sicurezza che, in questi ultimi giorni, dopo tanti anni di disagi consentono di riportare il traffico alla normalità».