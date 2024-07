"Antenne" contro l'azzardo, Asp e associazioni in campo: aperti a Messina e provincia quattro sportelli per giocatori problematici e familiari

Dal mese di Giugno sono finalmente attivi gli sportelli di ascolto co-gestiti dall’azienda sanitaria provinciale di Messina e da una fitta “cordata” di enti del terzo settore messinese.

Finalmente ad aprire non sono nuovi “punti scommessa” ma punti di ascolto per giocatori problematici e loro familiari, in un territorio che nel 2023 ha speso nel gioco d’azzardo on line quasi un milione e mezzo di euro (3.244€ pro capite), più di qualsiasi altra provincia italiana. Le “Antenne”, questo il nome che hanno preso i nuovi sportelli di ascolto, puntano in direzione opposta ed hanno come obiettivo promuovere iniziative di prevenzione e sostegno per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico.

L’iniziativa è parte della linea progettuale “Prevenzione Gioco d’Azzardo Patologico (GAP)”, sviluppata dall’azienda sanitaria messinese e finanziata, per il prossimo triennio, grazie al “Fondo per il gioco d'azzardo patologico” (legge n. 208 del 2015).