Serie di furti con la “spaccata”, due messinesi in carcere

Negli ultimi tre mesi hanno messo a segno diversi furto, alcuni riusciti, altri tentati. Adesso per due messinesi di 27 e 43 anni scatta l’arresto in carcere. La Polizia ha eseguito un’ordinanza emessa dal gip, su richiesta della Procura con la quale è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di entrambi. I due uomini devono rispondere in concorso tra loro, anche di un furto aggravato commesso all’interno dell’Università.

I due sono accusati di essere riusciti ad intrufolarsi , di notte, nei locali dell’Ateneo per impossessati dell’incasso del distributore automatico di snack, scassinandone la serratura. I fatti sono stati ricostruiti dai poliziotti attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza e le impronte digitali lasciate sulle superfici. Il messinese di anni 27 deve anche rispondere di altri tre furti aggravati, di cui uno tentato, tutti avvenuti durante la notte.

I primi due furti sono avvenuti in una stessa notte quando l’uomo si sarebbe recato dapprima in un negozio del centro dove avrebbe danneggiato la vetrata della porta di ingresso del locale senza riuscire, però, ad accedere al suo interno. Quindi, si è spostato in una pizzeria della zona sud, portando via l’incasso. si è aperto un varco con la tecnica della “spaccata” della vetrata della porta di ingresso. L’intrusione, però, è stata interrotta dagli agenti delle Volanti che hanno immediatamente identificato l’autore. Ad aiutare alla ricostruzione dei fatti anche l’esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza.