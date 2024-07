Messina, via ai lavori per l'elettrodotto al torrente Annunziata: saranno 43 giorni di grande disagio

I cantieri interesseranno un tratto di viale Annunziata di circa 60 metri, all’altezza del Centro Orchidea, tra via Roma e via Antonio Agostino. Durante lo svolgimento delle operazioni, si provvederà alla chiusura della strada al transito dei veicoli con conseguente deviazione del traffico su viabilità parallela e limitrofa. In ogni caso, lungo viale Annunziata, verrà garantito uno spazio di passaggio ai mezzi adibiti al carico e scarico delle merci delle attività commerciali dell’area. Il nodo principale che ha portato ad uno slittamento di dieci giorni rispetto all’inizio previsto dei lavori.

Saranno 43 giorni (si spera meno) di grande disagio . Perché chiudere un tratto di un’arteria importante e trafficata come il viale Annunziata influirà inevitabilmente sulla mobilità di tutta la zona. Partono oggi i lavori funzionali alla realizzazione dell’elettrodotto in cavo interrato “Approdo Sottomarino - SE Annunziata” .

Il Comune ha già predisposto l’ordinanza per la viabilità e sarà cura di Terna realizzare la cartellonistica viabile con il percorso consigliato. È stato disposto il doppio senso e il divieto di sosta in ambi i lati in via del Fante, a cui si accederà dal ponte di collegamento a valle di via Roma e anche sul ponte sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati. Chi con l’auto arriverà dall’Annunziata alta o dalla galleria San Jachiddu potrà utilizzare il percorso consigliato di via Saro Leonardi e contrada conca d’oro. Questo per alleggerire il più possibile proprio via del Fante che sarà a doppio senso. Sarà vietato, invece, il passaggio ai mezzi pesanti con carico superiore a tre tonnellate e mezzo.

Oltre all’interramento dell’elettrodotto la parte più delicata sarà quella della gestione dei sottoservizi, a cominciare dallo spostamento della condotta fognaria. È questo l’intervento che preoccupa di più, soprattutto per l’impossibilità di definire con certezza quali saranno i tempi di conclusione. Terna e Comune stanno quindi operando in sinergia e hanno messo a punto un piano di interventi per limitare la durata complessiva dei lavori necessari al completamento dell’opera. É previsto il prolungamento dell’attività lavorativa oltre il consueto orario di lavoro e, se necessario, l’eventuale svolgimento delle operazioni anche nei giorni festivi. Saranno due le squadre impegnate nei lavori e questa decisione nasce proprio per cercare di accelerare i tempi il più possibile. L’obiettivo, infatti, è quello di far concludere i lavori prima della data fissata al 22 agosto, il Comune ha chiesto espressamente che si arrivi alla conclusione entro il 15 agosto.