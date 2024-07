Messina, l'Atm avvisa gli utenti: "Ancora false promozioni sul MoveMe, presentata denuncia"

L’Azienda Traporti di Messina precisa, in una nota, che "nessuna promozione sull’abbonamento MoveMe è stata recentemente adottata o autorizzata dai vertici aziendali". L’Azienda Trasporti di Messina avvisa quindi "gli utenti di essere totalmente estranea alle iniziative che stanno girando sul web per promuovere la sottoscrizione all’abbonamento annuale al Trasporto Pubblico Locale a prezzi stracciati". ATM SpA fa sapere inoltre "di aver adottato tutti i provvedimenti necessari per tutelare la propria immagine e di avere presentato regolare denuncia alle Autorità competenti".

L’Azienda ricorda infine che "un caso simile si era già verificato nelle scorse settimane e, pertanto, invita la cittadinanza a diffidare da informazioni e comunicazioni che non provengano dai canali ufficiali del Comune di Messina e da ATM SpA".