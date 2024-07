Messina, al via i lavori sul viale Annunziata per la realizzazione dell'elettrodotto

Terna rende noto che da oggi, giovedì 11 luglio, avvierà all'Annunziata i lavori delle opere civili funzionali alla realizzazione dell’elettrodotto in cavo interrato “Approdo Sottomarino - SE Annunziata”. I cantieri, avranno una durata di circa 40 giorni, interesseranno, in coordinamento con il Comune di Messina, un tratto di viale Annunziata di circa 60 metri. Durante lo svolgimento delle operazioni si provvederà alla chiusura della strada al transito dei veicoli, con conseguente deviazione del traffico su viabilità parallela e limitrofa. In ogni caso, lungo viale Annunziata, verrà garantito uno spazio di passaggio ai mezzi adibiti al carico e scarico delle merci delle attività commerciali dell’area.

E' stato messo a punto un piano di interventi al fine di limitare la durata complessiva dei lavori necessari al completamento dell’opera. A tal fine è previsto il prolungamento dell’attività lavorativa oltre il consueto orario di lavoro e, se necessario, l’eventuale svolgimento delle operazioni anche nei festivi. Una volta conclusi i cantieri, la Società si occuperà di ripristinare il manto stradale, asfaltando nuovamente i tratti interessati dagli interventi.