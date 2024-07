Mafia dei pascoli, Regalbuto (FdI) contro Antoci: "Infanga il nostro territorio". M5s: attacco inaccettabile

Giuseppe Antoci da anni denuncia gli interessi della criminalità organizzata nella macellazione clandestina in Sicilia. Gabriella Regalbuto, dirigente siciliana di Fratelli d’Italia, lo attacca duramente, accusandolo di "diffamare il territorio con false affermazioni" per danneggiare la categoria degli agricoltori. In un video su Facebook, Regalbuto ha dichiarato che non permetterà più queste accuse.

Leggi anche Macellazione clandestina sui Nebrodi, il Pg chiede quattro condanne

Antoci, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, ha evidenziato il business illegale delle macellazioni clandestine di animali infetti, controllato da Cosa Nostra. In passato, Antoci ha ricevuto minacce e subito un attentato per il suo impegno contro la mafia dei pascoli. Ha descritto questa situazione come una vera e propria "emergenza sanitaria" che minaccia la salute dei siciliani, supportata da inchieste giudiziarie e una commissione ispettiva della Regione Siciliana.