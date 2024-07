Auto tampona un furgone sulla Messina-Palermo nei pressi di Capo d'Orlando, un ferito ricoverato a Milazzo

Incidente stradale stamani sull'autostrada Messina Palermo nei pressi di San Gregorio a Capo d'Orlando. Una Fiat Panda con alla guida un palermitano ha tamponato un furgone che stava percorrendo lo stesso senso di marcia in direzione Messina. Nell'impatto la parte anteriore dell'auto si è completamente distrutta e l'autista è rimasto lievemente ferito. E' stato soccorso dal team medico del 118, che in autoambulanza lo ha poi trasferito nel nosocomio di Milazzo dove si trova ricoverato per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polstrada di Sant'Agata di Militello al comando del sostituto commissario Massimiliano Fiasconaro ed i vigili del fuoco di Sant'Agata di Militello per la bonifica del veicolo. Solo rallentamenti per la circolazione stradale, che è stata garantita dall'intervento della Polstrada.