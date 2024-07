Tragedia della strada a Barcellona: 42enne centrato da un'auto muore sul colpo

Tragedia nella tarda serata di ieri a Barcellona. Uno schianto mortale ha coinvolto una Vespa ed una Fiat Panda in via Milite Ignoto, a poca distanza dal sottopasso che conduce alla A20 Palermo-Messina. L'impatto è costato la vita ad un 42enne, Davide Cutrupia, che viaggiava sulla sua moto quando è stato centrato dall'auto. Inutili i soccorsi, all'arrivo del personale del 118 l'uomo, che lascia moglie e due figli, era già deceduto. Al vaglio dei carabinieri la dinamica dell'incidente, intanto il conducente della Panda è stato trasferito in ospedale per stabilire se avesse assunto alcol o droghe. Testimoni riferiscono di averlo visto investire altri mezzi parcheggiati prima dello schianto fatale.