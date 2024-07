L'impresa di Jaan Roose sullo Stretto di Messina, il momento della caduta IL VIDEO

L'arrivo a Torre Faro è stato il momento più difficile. Tra la fatica della distanza che si è lasciato alle spalle e quell'ultimo tratto prima della meta sul pilone praticamente in salita. E in quel momento tutto è finito, con la caduta a meno di duecento metri dall'arrivo che cancella il record. Un peccato che però non cancella un'impresa maestosa. La partenza era scattata alle 8.40 circa dal versante calabrese, a 265 metri (misura superiore al più alto grattacielo italiano), l’arrivo in Sicilia a 230 metri. Jaan ha affrontato dunque un dislivello di circa 130 metri fra l’altezza di partenza e quella della parte centrale. La traversata del tratto di mare tra Sicilia e Calabria rappresentava una sfida sportiva monumentale e audace per molti motivi, dalla distanza enorme, alle difficili condizioni atmosferiche, fino alle complesse difficoltà ambientali: la slackline è infatti stata tesa tra i piloni dell’ex elettrodotto dello Stretto, con punti a diverse altezze, creando un dislivello che ha richiesto, ancor di più, una precisione assoluta.