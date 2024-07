Jaan Roose all'arrivo: "Sono felicissimo, ho realizzato qualcosa di straordinario"

Non ce l’ha fatta Jaan Roose, l’equilibrista lettone che voleva attraversare lo Stretto di Messina su una fune sospesa tra i due piloni che servivano a tendere i cavi dell’alta tensione elettrica per rifornire di energia la Sicilia. Dopo quasi tre ore, sospeso tra mare e cielo a circa 200 metri di altezza, Roose è scivolato a pochi metri dal traguardo di Capo Peloro. Roose non ha comunque desistito, si è rialzato e ha completato la traversata, pur senza l’omologazione della prova. La sua impresa quindi non può essere inserita nel Guinness dei primati.

“Sono felicissimo, sono jantastic – sono le prime parole di Jaan Roose a pochi minuti dall’arrivo al pilone di Punta Faro, a pochi chilometri da Messina – perché sono consapevole di aver realizzato qualcosa di straordinario: letteralmente camminare sullo Stretto di Messina. È stata una lunga ‘passeggiata’, ci sono stati momenti difficili soprattutto a causa del vento, ma sono orgoglioso di essere riuscito a portarla a termine”. Unica pecca l'impossibilità di convalidare il record del mondo complice l'impossibilità di aver toccato terra prima della caduta nonostante sia andato ben oltre il primato precedente che, conoscendo Roose, probabilmente cadrà ben presto.