Camaro superiore, pulizia delle strade, Basile risponde al consigliere Signorino: "no alle strumentalizzazioni, sempre pronti a dare risposte"

Non si è fatta attendere la risposta del Primo Cittadino Federico Basile a quanto lamentato dal consigliere della Terza circoscrizione Nunzio Signorino in merito alla mancata pulizia di alcune strade di Camaro superiore.

“Ringraziamo Signorino e Caruso per aver confermato la presenza costante di Messina Servizi nei villaggi e per il lavoro quotidiano nel contrastare i comportamenti di alcuni isolati cittadini che non rispettano le buone regole della civile convivenza.

Precisiamo che anche a Camaro Superiore Messina Servizi opera con la stessa dedizione e modalità degli altri villaggi e quartieri. Ad esempio, ieri e oggi siamo stati presenti in diverse zone di Camaro Superiore così come da cronoprogramma condiviso. Grazie per aver segnalato alcune aree isolate dove il servizio non è stato svolto con accuratezza; interverremo tempestivamente per risolvere la situazione.

Infine solo una nota... Questo è l'ennesimo riscontro all'ennesima segnalazione... Abbiamo più volte spiegato a Signorino e company come funziona il servizio.