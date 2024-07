Messina: strade sporche a Camaro superiore? Ci pensano gli abitanti del villaggio

Improvvisarsi operatori ecologici in attesa di quelli veri: è quanto succede nel villaggio di Camaro Superiore, dove i cittadini lamentano la mancata pulizia delle strade e per contrastare il problema hanno deciso di fare da sé. I residenti, infatti, non si sono persi d’animo e, armati di scopa e paletta, hanno ripulito il loro tratto di strada. Un segnale di senso civico per “contrastare” l’assenza di chi questo servizio dovrebbe garantirlo, un problema più volte segnalato dal consigliere della Terza circoscrizione Nunzio Signorino: “Come in ogni famiglia, quando si aspettano ospiti ci si dedica alla pulizia della casa. Il villaggio di Camaro Superiore si sta preparando alla grande festa patronale di San Giacomo Apostolo, che si svolgerà sabato 27 e domenica 28 luglio, e i residenti vogliono accogliere parenti e turisti che vengono ogni anno qui per l’occasione”.

Un appuntamento tanto atteso e da qui la preoccupazione degli abitanti del villaggio del mancato decoro nelle vie che saranno interessate dal passaggio della processione. Ormai da mesi, Signorino, con il consigliere comunale Giovanni Caruso, continuano a sollecitare l’Amministrazione per assicurare il servizio di spazzamento e anche una migliore organizzazione: «Non capiamo perché alcuni villaggi, come Bisconte o Camaro San Paolo, siano serviti da più operatori e Camaro Superiore no. Avevamo chiesto - ha concluso Signorino - che fossero divisi nelle varie zone, perché è una presenza e un lavoro importante. Ancora non abbiamo ricevuto risposta, ci sono tanti operatori in giro, ma qui non si vede nessuno”.