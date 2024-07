Messina, semi distrutto il parco giochi di via Palmara: e quel materasso fermo lì da un mese...

"Nel parco giochi interno al parcheggio raso Palmara è stato chiuso lo scivolo, le porte del campo di calcetto sono diventate inesistenti e le vibrazioni per il rifacimento del parcheggio hanno causato danni anche al campo". Questa la segnalazione di una residente della zona che si chiede come mai da oltre un mese non venga effettuata la pulizia del parco giochi (un materasso è lì da circa un mese!).

"Altri due materassi - spiega la residente - si trovano nella discesa che costeggia il parcheggio e conduce in via Palmara. Nonostante siano stati segnalati a Messina servizi, questi ingombranti restano sempre lì. Il rione è già stato privato di un parcheggio importante e, adesso, anche della sua area giochi".

"Sarebbe più giusto - conclude la signora - che piuttosto che su un parco nuovo, le luci si accendessero un parco che si spegne...".