Infiltrazioni mafiose a Mojo Alcantara, sei condanne e una assoluzione

Si conclude con 6 condanne e una assoluzione il processo per i “fatti di Mojo Alcantara”, che vedeva coinvolti sette imputati e trattava delle infiltrazioni mafiose al Comune da parte del clan etneo Cintorino-Calatabiano, che a questo punto, secondo la sentenza, ci furono. Si tratta delle indagini della Distrettuale antimafia di Messina e della Guardia di Finanza che portarono a maggio del 2022 all’arresto dell’allora sindaco del centro ionico Bruno Pennisi, della sua vice Clelia Pennisi, dell’ex assessore ai Lavori pubblici di Malvagna Luca Giuseppe Orlando, di Carmelo Pennisi, Giuseppe Pennisi e dell’imprenditore Antonio D’Amico. Ai domiciliari finì Santo Rosario Ferraro, un altro imprenditore. Il processo dal punto di vista tecnico è diviso in due, perché Giuseppe Pennisi e Clelia Pennisi scelsero il rito abbreviato per ottenere uno “sconto” di pena, mentre gli altri proseguirono con il rito ordinario.