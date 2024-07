Messina, violenta rissa davanti alla Prefettura tra due motociclisti IL VIDEO

Un'altra rissa e sempre nel week-end. Paradossale lo scenario, con due motociclisti che sono venuti alle mani proprio davanti alla Prefettura di Messina. Il video che sui social è diventato virale mostra un giovane che aggredisce un altro uomo con calci e pugni proprio mentre i due sono fermi al semaforo del "Nettuno". I due finiscono a terra, dove la violenta rissa continua con i due che poi finiscono dietro un furgone, mentre qualcuno prova a dividerli senza successo. I fatti a distanza di una settimana dalla rissa avvenuta nella riviera nord, per la quale sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per risalire ai protagonisti.