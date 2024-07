Inchiesta Nemo Sud a Messina, il riesame annulla il sequestro di beni al prof. Giuseppe Vita

Ci sono altri clamorosi sviluppi per l’inchiesta sulla convenzione tra il Policlinico di Messina e il Centro clinico di riabilitazione neurologica Nemo Sud, secondo la Procura "fuorilegge" e nonostante tutto perpetuata dal 2012 fino al 2021, anno di chiusura della struttura. I giudici del Riesame hanno infatti annullato integralmente il sequestro preventivo deciso a suo tempo dal Gip per il prof. Giuseppe Vita, ex direttore della Neurologia del Policlinico e per un periodo direttore del centro Nemo Sud, che secondo la Procura è accusato di corruzione. I giudici hanno accolto il ricorso che aveva presentato nelle scorse settimane il suo difensore, l'avvocato Bonni Candido, disponendo anche la restituzione delle somme in sequestro. A carico del prof. Vita quindi in atto non rimane alcuna restrizione. Già un paio di settimane addietro la gip Claudia Misale, anche su parere favorevole della Procura, sul piano cautelare aveva revocato la misura interdittiva a carico del prof. Vita.