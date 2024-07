Riduzione dell'acqua: gli agricoltori protestano nel Messinese

Una cinquantina di agricoltori hanno protestato con un sit-in pacifico presso gli impianti di Siciliacque, che qualche giorno fa aveva ridotto l'erogazione di acqua mettendo in difficoltà le operazioni di irrigazione nella Piana di Moio, zona di produzione di rinomate pesche e ortaggi.

Un provvedimento di riduzione che nasce dalla siccità che attualmente attanaglia tutta la Sicilia, ma che in questa zona metterebbe in discussione l’intera produzione agricola che alimenta anche diversi mercati ortofrutticoli della Sicilia orientale. Almeno per alcuni giorni l’erogazione di acqua irrigua tornerà nella normalità, ma nella prossima settimana ci sarà un tavolo tecnico con tutte le istituzioni preposte per valutare i provvedimenti necessari.

Non si esclude che nel piano di razionalizzazione delle risorse idriche anche in questa zona potrebbero registrarsi nuovamente riduzioni o sospensioni, con gli agricoltori che temono che la diminuzione possa essere una soluzione per dirottare l’acqua verso altre zone dove è carente. "Come comitato saremo vigili affinchè si trovino soluzioni adeguate che non mettano in discussione le nostre produzioni agricole", dice Sebastinao Paratore per il comitato di protesta.