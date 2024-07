Messina, violento scontro tra due auto all'incrocio Boccetta-Cavour: una donna ferita

E' stato uno scontro violentissimo quello avvenuto stamattina alle 8 all'incrocio tra corso Cavour e viale Boccetta. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due auto: una Volvo V40 che si dirigeva da monte verso mare e una Fiat 600 che procedeva sul corso in direzione sud.

Ferita la donna che viaggiava a bordo della 600. Nello schianto è stata sbalzata fuori dall'abitacolo, giaceva in terra all'arrivo dei soccorritori che l'hanno dunque trasportata d'urgenza in ospedale. La dinamica dell'incidente è in corso d'accertamento da parte della Municipale (è certo, a questo puno, che una delle due vetture sia passata col semaforo rosso), che sta anche disciplinando il traffico.